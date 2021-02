Convoité notamment par Manchester United l'été dernier, Kingsley Coman avait pensé à quitter le Bayern Munich avant de se raviser selon son propre aveu. S'exprimant au micro de Téléfoot, l'ancien Parisien préfère ainsi rester dans la "meilleure équipe actuelle".

"La situation est différente"

"L'été dernier, je m'étais posé des questions. Après, la situation actuelle est différente. Je me sens très bien, je joue beaucoup et je m'entends bien avec le coach. Ma carrière est encore longue, un jour j'aurais peut-être envie de découvrir autre chose. Mais il me reste deux ans de contrat ici et je pense qu'on est la meilleure équipe d'Europe actuellement, donc tout est en ordre pour que je reste. Une prolongation pas encore d'actualité ? Non pas encore", a glissé l'ancien parisien.