Le Bayern Munich ne veut pas se séparer de Kingsley Coman et l'a bien fait savoir. Ainsi, les Bavarois ont mis les choses au clair concernant l'ailier international français. Tandis que des rumeurs concernant un départ du finaliste du dernier Mondial ont été évoquées, avec un possible intérêt du Real Madrid en Espagne, il se trouve que l'ogre munichois ne veut pas laisser partir son joueur. D'après Sky Allemagne, le directeur sportif du club bavarois Hasan Salihamidzic n'a pas l'intention de le laisser partir et il a donc calmé le jeu au sujet de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Coman intransférable ?

Le Bayern Munich compte sur l'unique buteur de la finale de Ligue des Champions 2020 entre le Bayern et le PSG et il a bien fait savoir que seule une offre de 100 millions d'euros minimum pourrait faire réfléchir les dirigeants. Mais rien n'est moins sûr et le Real Madrid pourrait bien ne pas être enclin à poser une telle somme. Du côté du Bayern Munich, un intérêt pour Randal Kolo Muani serait évoqué, sauf que l'Eintracht Francfort demanderait également 100 millions d'euros pour l'ancien joueur du FC Nantes. Pour l'heure, le Bayern n'aurait fait aucune offre.