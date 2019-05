Mercato Bayern: Le départ de Ribéry officialisé

Le Bayern Munich a annoncé, ce dimanche, que le contrat de Franck Ribéry (36 ans) ne sera pas prolongé le 30 juin et que le milieu offensif quittera donc le club à l'instar d'Arjen Robben. Les deux joueurs auront le droit à un jubilé en 2020.

️ @FranckRibery will not extend his contract with #FCBayern, and will leave this summer.



Thank you for everything, Franck. ❤️#MiaSanMia, forever pic.twitter.com/QNOwpFJ9tF