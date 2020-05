Mbappé et les stars du foot s'expriment sur la Bundesliga

Samedi après-midi, tous les amoureux de ballon rond se sont donnés rendez-vous sur beIN SPORTS pour visionner la Bundesliga. C'était événement, vraiment, puisque cette journée marquait le retour du football deux mois après son arrêt lié à la pandémie de coronavirus. Plusieurs joueurs réputés pour leur passion du jeu ont ainsi tenu à réagir sur les réseaux sociaux.

Kylian Mbappé a été l'un des premiers en indiquant brièvement, dans son style, qu'il était bien devant sa télévision. Cesc Fabregas, de son côté, a été plus bavard et n'a pas caché qu'il aurait du mal à s'habituer à cette nouvelle atmosphère.

I feel like I’m watching a training session. U can hear all players and coaches shouting. Now we will value the power of the fans even more. Captains choosing pitch sides with 3 meters distance when straight away they have to fight for every ball against each other face to face..

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) May 16, 2020