Mayence retarde le sacre du Bayern / Bundesliga (J30)

L'équation était simple en théorie pour les Munichois : une victoire face à Mayence leur aurait offert un 9e sacre de rang en Bundesliga. La pratique s'est avérée bien plus compliquée pour les hommes d'Hansi Flick, cependant. Face à une équipe qui a enchaîné 6 matches sans défaite en championnat avant cette rencontre, le Bayern n'avait pas la tâche facile. Illustration avec l'ouverture du score des locaux. Dès la 3e minute, Jonathan Burkardt trompait Neuer, auteur d'une faute de main sur l'action, pour le 1-0. Stupeur et tremblement dans les rangs bavarois, d'autant que le Bayern allait encaisser une seconde réalisation peu après la demi-heure de jeu. Mayence "breakait" sur un coup de pied arrêté, quand le coup franc botté à gauche par Leandro Barreiro trouvait la tête puissante de Robin Quaison pour le 2-0. Le score au repos.

Hansi Flick effectuait trois changements au repos dans l'espoir de redynamiser ses troupes. Et à la 52e minute, sur un centre signé Benjamin Pavard à ras de terre vers le premier poteau, Robert Lewandowski tentait sa chance sans cadrer pour autant. Eric Choupo Moting armait lui à 20 minutes de la fin après un bel enchaînement, mais Zentner, le portier adverse, était vigilant. Le Bayern poursuivait ses assauts stériles et une frappe pied droit de Joshua Kimmich n'était pas cadrée. Les coéquipiers de David Alaba ne trouvaient pas la clé, malgré une bonne volonté affichée. Zentner devant également intervenir face à une tête cadrée de Choupo-Moting à un quart d'heure de la fin, mais les minutes filaient et les espoirs de titre du Bayern avec. Les visiteurs s'inclinaient finalement 2-1 après une réduction du score de Lewadowski en toute fin de match et devront patienter pour soulever un nouveau trophée.