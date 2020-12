Mattéo Guendouzi, jeune cadre dynamique

Depuis le 7 novembre, Mattéo Guendouzi n'a pas raté la moindre minute de Bundesliga. Dans le même temps, le Hertha Berlin n'a perdu qu'un match pour se relancer après un très mauvais début de saison. Le lien entre l'omniprésence du milieu de terrain et l'état de forme de son équipe est évident. Le Français a solidifié l'entre-jeu berlinois. Alors que la Vieille Dame encaissait 2,1 buts par match avant son arrivée dans le onze de départ, elle n'en concède plus que 1,1 depuis la première titularisation du joueur prêté par Arsenal. Avec la justesse de son jeu et son activité, le natif de Poissy arrive à s'adapter à tous les systèmes mis en place par son entraîneur. Loin de Londres et de sa relation conflictuelle avec Mikel Arteta, l'international espoirs a marqué face à Mönchengladbach. En sept matchs de Bundesliga, il a déjà inscrit autant de buts qu'en 82 apparitions toutes compétitions confondues avec le club anglais. La preuve qu'à l'Olympiastadion, l'ancien Lorientais a trouvé un cadre pour s'épanouir.

Au Hertha Berlin, le caractère de Guendouzi plaît aussi

Il faut dire que Bruno Labbadia a redonné de la confiance à Mattéo Guendouzi. L'entraîneur du Hertha Berlin est satisfait du rendement de son milieu de terrain mais salue également son tempérament. Avec le Français, il a trouvé un joueur capable d'influencer le cours d'un match avec son aisance technique mais aussi avec son comportement. Une bonne chose pour une formation où les joueurs les plus expérimentés sont discrets. Mis dans de bonnes dispositions, Mattéo Guendouzi à retrouver les moyens de s'exprimer sur le terrain et de prétendre à un statut de cadre. Sur le terrain ou dans le vestiaire, on ne limite plus son temps de parole. Avec le temps de jeu mais aussi avec les responsabilités qu'on lui a confiées, le Français est de retour à son meilleur niveau. Et peut-être pour longtemps. Malgré l'absence d'option d'achat assortie à son prêt payant, certains médias allemands évoquent des négociations entre Berlin et Londres pour le transfert définitif du joueur de 21 ans. Il aurait alors l'opportunité d'étirer sa série de matchs joués en Bundesliga bien au-delà du printemps.