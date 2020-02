Marco Reus forfait pour Dortmund - PSG !

#BVB-Kapitän Marco Reus hat sich im @DFB_Pokal eine Muskelverletzung zugezogen. Nach jetzigem Stand wird er in rund vier Wochen wieder ins Training einsteigen können.

Borussia Dortmund February 5, 2020

Pas de trio Reus-Sancho-Haaland contre le PSG

Gros, gros coup dur pour Dortmund. Le club de la Rhur n’a pas seulement été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne, mardi soir, sur la pelouse du Werder Brême (3-2). Il a aussi vu Marco Reus quitter la pelouse sur blessure en toute fin de match. Et le Borussia a communiqué mercredi après-midi sur la blessure de son capitaine :. L’attaquant de 30 ans sera donc forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre son club et le Paris Saint-Germain, qui aura lieu le 18 février prochain, soit dans moins de deux semaines. Il devrait en revanche être opérationnel pour le match retour, le 11 mars.Cela n’en reste pas moins un vrai coup d’arrêt pour celui qui aurait pu, hypothétiquement,contre le club francilien à domicile. A l’image de Kylian Mbappé avec Paris, Reus avait fait parler de lui pour avoir manifesté son mécontentement d'être remplacé contre l’Union Berlin (5-0), samedi. Mais l’international allemand réalise surtout une belle saison, avec 12 buts et 7 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues. Il n’avait manqué que quatre rencontres depuis le début de l’exercice.