Marco Reus (Borussia Dortmund) donne des nouvelles de sa blessure

Le 4 février dernier en Coupe d'Allemagne face au Werder Brême, Marco Reus s'était blessé et avait dû déclarer forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le PSG, remporté par les locaux (2-1). Si il devait être absent durant un mois, rien n'indique qu'il sera présent pour le match retour face aux joueurs de Thomas Tuchel, le 11 mars prochain au Parc des Princes.

Reus ne veut pas ressentir plus de douleur

L'élément offensif du Borussia a fait le point sur sa blessure dans la conférence Brinkhoff’s Ballgeflüster et a mis en exergue son désir de revenir dans les prochaines semaines sur les terrains. « Je n’ai pas choisi de match spécial dans lequel je veux revenir. Il est important que je me rétablisse complètement, que je ne ressente plus de douleur. Je suis confiant que je serai de retour avec l’équipe dans les prochaines semaines. J’espère que je pourrai augmenter ma charge de travail dans les prochains jours », a indiqué Reus dans des propos rapportés par Kicker. Sans lui, le Borussia Dortmund s'en est jusque là bien sorti avec une seule défaite en quatre matches, concédée face au Bayer Leverkusen, le 8 février (4-3).