Lucas Tousart, symbole des ambitions du Hertha

Pour 25 millions d'euros, Lucas Tousart a quitté Lyon et renforcer le Hertha Berlin. Ce transfert va lui permettre de relever de nouveaux défis après quatre saisons à l'OL. Cette somme a surtout fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire du club berlinois. Une preuve que la formation allemande est rentrée dans une nouvelle dimension avec les investissements de Lars Windhorst. Grâce aux millions de cet entrepreneur, la Vieille Dame ambitionne un retour au premier plan. Pour commencer, l'équipe dirigée par Bruno Labbadia veut tenter de faire mieux que l'an passé, un objectif qui pourrait être rempli grâce à un effectif qui s'est renforcé en conséquence. C'est dans cette optique que le natif d'Arras est arrivé. Pour briller cette saison mais aussi sur le long terme comme le prouve son contrat de cinq ans. Lors de la présentation de la saison, le site de la Bundesliga n'hésitait pas à considérer l'ancien Lyonnais comme le futur cœur de l'entre-jeu berlinois. Un sacré défi pour le joueur de 23 ans. Dans une interview accordée à Bild en août, il avait expliqué que le projet mis en place à l'Olympiastadion l'avait convaincu de traverser le Rhin.

Tousart et le Hertha vont avoir besoin de temps

Dans ce même entretien, Lucas Tousart a reconnu une intensité différente à l'entraînement. Une difficulté physique pour un joueur qui réclame du temps après une inter-saison prolongée par le Covid-19. Comme son club, il ne sera pas jugé sur les premiers résultats mais bien sur le long terme. « Je veux rendre à un club qui a donné autant d'argent pour me recruter. Au début, il va falloir du temps. Je n'ai pas joué depuis quatre mois, je ne me suis pas entraîné. J'ai besoin de patience pour retrouver la forme. » a avoué celui qui a été champion d'Europe U19 avec l'équipe de France. Son entraîneur a aussi évoqué ce besoin de temps mais il a quand même utilisé sa recrue phare pendant deux fois 90 minutes lors des deux premières rencontres officielles de la saison. Positionné en sentinelle pendant la défaite en Coupe, Lucas Tousart a hérité du côté gauche du milieu dans le 4-3-3 aligné par Labbadia lors de la victoire sur le Werder Brême pour le retour de la Bundesliga. La preuve que le Hertha Berlin et son nouveau joueur se cherchent encore. Mais ensemble, ils ont le temps pour grandir et relever de nouveaux défis.