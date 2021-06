Loin de Marseille, quel avenir pour Michaël Cuisance ?

L'an prochain, Michaël Cuisance ne portera plus le maillot de l'OM. Ses 23 apparitions en Ligue 1 n'ont pas été suffisantes pour convaincre les dirigeants olympiens d'activer une option d'achat dont la valeur était estimée à 18 millions d'euros. Au Vélodrome, cette décision avait été prise depuis quelques semaines. Le milieu de terrain va donc retourner au Bayern Munich où il est sous contrat jusqu'en 2024. Mais honorera-t-il ses trois années de contrat en jouant pour le champion d'Allemagne ? C'est loin d'être sûr. Alors que le joueur de 21 ans espère avoir une opportunité de retrouver du temps de jeu en Bavière, le Rekordmeister aurait un souhait bien différent : vendre le joueur acheté 8 millions d'euros en 2019. C'est ce que révèle le média allemand Sport1. L'ancien international U20 va découvrir la méthode Julian Nagelsmann à la reprise de l'entraînement qui est fixée le 5 juillet. Même si son profil de jeune milieu créateur au fort potentiel plaît habituellement à l'entraîneur arrivé de Leipzig, ce n'est pas dit qu'il évolue sous ses ordres pendant très longtemps.



En cas de départ, l'ancien du Borussia Mönchengladbach pourrait attirer l'attention de nombreux clubs. L'an passé, Leeds était notamment prêt à débourser 22 millions pour le recruter. Les clubs français comme Rennes et Lens qui étaient déjà venus aux renseignements pourraient aussi retenter leur chance. Et la liste des prétendants pourrait s'allonger au fil des jours à venir si le Bayern Munich confirme sa position de club vendeur. Mais ce n'est peut-être pas sûr. Le double champion d'Allemagne a déjà brillé en Bundesliga et peut espérer remettre ça au sein d'un club qui s'apprête à vivre une véritable révolution. Pour y arriver, Michaël Cuisance devra prendre le meilleur sur une concurrence très relevée. Une mission loin d'être évidente pour celui qui avait été en difficulté à l'OM pendant quelques mois avant de rebondir grâce à l'arrivée de Jorge Sampaoli. Un retour en forme qui n'avait pas été suffisant pour s'installer à l'OM mais qui pourrait lui ouvrir les portes d'un autre grand club européen.