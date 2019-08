Lewandowski s'occupe de tout

Une machine à marquer. Le Bayern Munich s'est imposé sur la pelouse de Schalke 04 (0-3), ce samedi lors de la deuxième journée, signant ainsi sa première victoire en Bundesliga. Les coéquipiers de Lucas Hernandez, titulaire pour la première fois depuis plus de six mois, ont pu compter sur le triplé du phénoménal Robert Lewandowski.

Les Bleus étaient en nombre du côté bavarois. En plus du gaucher tricolore, Benjamin Pavard était présent avec lui dans une défense à trois. Corentin Tolisso et Kingsley Coman étaient également titulaires. Très en jambes, l'ailier français a débloqué la situation en obtenant un penalty, transformé par Lewandowski (20e). Le numéro neuf ne doit la deuxième réalisation qu'à son talent avec un coup franc enveloppé dans la lucarne (50e). D'abord à gauche puis ensuite à droite après le retour à une défense à quatre et l'entrée de la recrue Philippe Coutinho, Coman a aussi été passeur décisif. Pour la dernière réalisation du Polonais, après un enchaînement contrôle-frappe parfait (75e).

Les Bavarois pointent à deux longueurs du leader Dortmund au classement, et leur saison est lancée. Lancée par un buteur en pleine bourre. Après un doublé en Coupe d'Allemagne, un doublé contre le Hertha en championnat la semaine dernière et ce triplé, Robert Lewandowski en est à sept buts en trois matches ! Surtout, il a inscrit les cinq buts du Bayern en Bundesliga. Indispensable.