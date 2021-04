Lewandowski, objectif six buts en quatre matchs

C'était trop facile. Battre le record de Gerd Müller de 40 buts sur une saison de Bundesliga aurait été trop évident pour le mutant Robert Lewandowski, qui s'est donc mis un handicap avec cette blessure au genou lui faisant rater quatre rencontres (en plus des deux matchs de Ligue des Champions face au PSG). On plaisante évidemment, même si ça ne ferait sans doute pas beaucoup rire l'avant-centre polonais, qui a déjà accepté pour la première fois cette saison de ne pas tout jouer... Après 30 matchs de championnat, il reste en avance sur les temps de passage de son illustre prédécesseur au Bayern, qui en était à 34 réalisations à ce moment de la saison, contre 35 pour l'ancien attaquant du Borussia Dortmund.



Patrick Guillou en est certain : "Tous ses partenaires joueront pour lui." Le titre de champion étant quasiment acquis, avec dix points d'avance à quatre journées de la fin, c'est effectivement une motivation qui semble pouvoir devenir collective. Mais la machine n'ayant quasiment jamais été blessée de sa carrière, puisque cette période d'indisponibilité de moins d'un mois est (d'assez loin) la plus longue de son existence de joueur professionnel, peut-elle se dérégler ?





"Aucun risque", assure encore notre consultant. "S'il y avait le moindre doute, ni Hansi Flick, ni Robert Lewandowski ne l'auraient pris. C'est le staff du Bayern qui a donné son feu vert. Il y a aussi l'Euro en ligne de mire... Alors oui, dans ces cas-là, on peut avoir une légère appréhension, être contracté et se faire une blessure de compensation. Mais au vu de son mental et de ses derniers entraînements complètement relâchés..."



Même quand Robert Lewandowski voulait revenir à tout prix face au PSG, Flick a freiné des quatre fers et ramené tout le monde à la raison. L'attaquant, qui aurait probablement remporté le Ballon d'Or en 2020 si celui-ci n'avait pas été annulé - 34 buts en 31 matchs de Bundesliga, quinze buts en dix matchs de Ligue des Champions, six buts en cinq matchs de Coupe -, sera donc prêt à dégainer sans temps de réadaptation. Comme s'il n'était jamais parti. Aidé également par le gros travail effectué avec sa femme sur la nutrition, la récupération, les étirements, le gainage, le relâchement... et ce depuis quelques années. Celles où le grand attaquant est devenu un martien.

25 - Robert Lewandowski a été impliqué sur 25 buts en 16 rencontres de Ligue des Champions avec le Bayern Munich depuis le début de la saison dernière (20 buts, 5 assists), plus que tout autre joueur sur la période. Infirmerie. pic.twitter.com/CP85pcxvRQ

