Lewandowski égale un autre record de Muller

Après l’avoir déjà dépassé en tant que meilleur réalisateur sur une année en Bundesliga, Robert Lewandowski a atteint une autre marque importante de l’ancien goleador Gerd Muller. Avec ses deux buts du jour inscrits face à VfB Stuttgart, le Polonais a fait aussi bien que son illustre prédécesseur au sein de l’attaque bavaroise en termes de réalisations sur une année civile. Les deux en comptent 42. Et « Lewy » est encore en mesure d’améliorer ce chiffre puisque le Bayern a encore un match à disputer avant la trêve. Ça sera le 17 décembre contre Wolfsburg.

🐐 - @lewy_official (+2) equals the 🇩🇪Bundesliga record for most goals in a single calendar year 42 - Robert Lewandowski (2021)



42 - Gerd Müller (1972)



39 - Dieter Müller (1977)#VfBFCB #FCBayern — Gracenote Live (@GracenoteLive) December 14, 2021

Lewandowski termine l'année en beauté

Avec ces chiffres ébouriffants, Lewandowski espère s’être rapproché un peu plus du titre de « The Best ». Le trophée dont il est le détenteur et qu’il veut conquérir une nouvelle fois à défaut d’avoir gagné le Ballon d’Or. Réponse le 17 janvier prochain.

