Le club allemand a connu un début de saison catastrophique, avec seulement cinq points en huit matches, ce qui en fait l'avant-dernier de la Bundesliga. Et maintenant, le Bayer a agi en licenciant Seoane et en le remplaçant par Alonso après leur décevante défaite 2-0 contre Porto en Ligue des Champions mardi.



Un communiqué du club a confirmé la nouvelle mercredi. On y lit : "Le Bayer 04 Leverkusen s'est séparé de son entraîneur principal Gerardo Seoane. L'entraîneur suisse est remplacé par Xabi Alonso qui a un contrat jusqu'au 30 juin 2024." Le directeur sportif du club, Simon Rolfes, a encore précisé les raisons pour lesquelles Seoane a été relevé de ses fonctions. "Gerardo Seoane a fait du bon travail pour le Bayer 04 au cours des dernières années, surtout avec l'exceptionnelle qualification pour la Ligue des Champions", a-t-il déclaré.



"Malheureusement, nous avons quitté le chemin du succès. L'élimination précoce de la DFB Cup mais surtout la position actuelle en Bundesliga, qui ne répond pas à nos attentes, nous ont contraints à changer d'entraîneur."