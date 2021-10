Leverkusen : Wirtz, déjà tout d’un grand

Flick sous le charme

Il est déjà entré dans l’histoire. Le 25 septembre dernier, lors de la rencontre entre le Bayer Leverkusen et Mayence (1-0), Florian Wirtz avait inscrit l’unique but de la rencontre et était ainsi devenu, à 18 ans et 139 jours, le plus jeune joueur à compiler dix réalisations en Bundesliga. Un record précédemment détenu par Lukas Podolski, qui avait 18 ans et 353 jours lorsqu’il avait atteint ce total avec Cologne en 2004.Et son successeur est promis à un (très) bel avenir. En février, le jeune milieu offensif était déjà devenu le premier joueur de l’histoire à atteindre la barre des cinq buts dans le championnat allemand avant ses 18 ans. Pour sa première saison avec les "grands", en 2020-2021, il avait marqué les esprits en compilant cinq buts et six passes décisives en Bundesliga, ajoutant deux buts et deux passes décisives en Ligue Europa et une réalisation en Coupe d’Allemagne.Parti sur des bases élevées lors de ce nouvel exercice, il compte quatre buts et six passes décisives en sept matchs de championnat, ainsi que deux nouveaux buts en C3. C’est donc logiquement qu’il a été appelé par le nouveau sélectionneur allemand Hansi Flick en septembre. En quatre sélections, le prodige a déjà délivré deux passes décisives, contre l’Arménie puis en Macédoine du Nord il y a deux semaines. Et l’ancien coach du Bayern Munich est sous le charme."Il est très intelligent, très fort techniquement et c’est aussi un bon finisseur. C’est un très bon joueur et on est très heureux de l’avoir", a-t-il ainsi confié lors du dernier rassemblement. Son ex-club, le Bayern, aimerait bien récupérer Wirtz, sous contrat à Leverkusen jusqu’en 2026, l'été prochain. Mais le père de la pépite, qui est aussi son représentant, a assuré à Bild qu’il allait rester encore au moins deux ans au Bayer. Une bonne nouvelle pour la formation de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui peut retourner sur le podium de Bundesliga dimanche après-midi (15h30) en cas de victoire à Cologne, le club formateur de Florian Wirtz, dont on n’a pas fini d’entendre parler.