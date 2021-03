Leverkusen se sépare de son entraîneur Peter Bosz

Actuellement retombée à la sixième place, l'équipe comptera sur Hannes Wolf, jusqu'alors entraîneur des U18 à la Fédération allemande de football (DFB), pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison et espérer décrocher une place européenne. "Au vu de nos résultats ces dernières semaines, nous sommes arrivés à la conclusion que la séparation avec Peter Bosz ne pouvait plus être évitée", a déclaré le directeur sportif de Leverkusen, Rudi Völler. La défaite 0-3 de dimanche sur le terrain du Hertha Berlin, qui lutte pour le maintien, "est malheureusement révélatrice: notre équipe est tombée dans les mêmes travers. Nous ne sommes pas parvenus à mettre fin aux erreurs répétitives et à retrouver la voie du succès", a-t-il ajouté.

Leverkusen, encore leader du championnat à la mi-décembre dans un duel acharné avec le Bayern, a depuis connu une chute vertigineuse en accumulant 10 défaites toutes compétitions confondues en 17 rencontres en 2021. L'une des plus humiliantes fut en huitième de finale de Coupe d'Allemagne début février en perdant contre le petit Poucet de quatrième division, le Rot-Weiss Essen (2-1). Adepte d'un football offensif, l'équipe qui recèle des talents comme Jonathan Tah, Moussa Diaby ou encore Leon Bailey, avait pourtant effectué un quasi-sans faute en phase de poule de C3, humiliant notamment les Aiglois niçois 6-2 au match aller avant de s'imposer également au retour (2-3). Mais, ayant perdu de leur explosivité depuis, ils ont logiquement été éliminés en 16e de finale face aux Young Boys.