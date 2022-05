Le Bayer Leverkusen a peut-être déjà réussi son mercato estival. Le troisième du dernier Championnat d'Allemagne peut se satisfaire d'avoir conservé Patrik Schick pour la prochaine saison, et mieux encore.



L'international tchèque de 26 ans, auteur de 24 buts en 27 rencontres de Bundesliga en 2021-2022, a prolongé son contrat jusqu'en 2027. Le talent de Schick sera bien précieux pour le Bayer notamment en Ligue des Champions.

Sensation à l'Euro

Formé au Sparta Prague et déjà passé par la Sampdoria, Leipzig et l'AS Roma, Patrik Schick avait impressionné lors du dernier Euro en lobant le gardien écossais. Il avait terminé co-meilleur réalisateur du tournoi continental avec Cristiano Ronaldo (5 buts).