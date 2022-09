Au bout de neuf années passées au club, Robert Lewandowski a quitté le Bayern cet été. Certaines mauvaises langues affirment que son départ est notamment dû à une mésentente avec Julian Nagelsmann. Ses rapports avec le jeune coach du Bayern n’auraient pas été aussi fluides qu'avec les autres techniciens qu’il a connus à Munich.

Nagelsmann réfute tout différend avec Lewandowki

L’hypothèse en question a été soumise à Nagelsmann et ce dernier l’a balayée d’un revers de la main. « C’est totalement faux de dire qu’il n’était pas convaincu par mes idées, a-t-il clamé dans un entretien à Sport/Foot Magazine. Lewandowski avait souvent une perception subjective, ce qui est normal. Il avait dit qu’il recevait moins de centres. J’ai vérifié. Il en avait reçu trois de moins que la saison précédente ».

Le Bayern semble avoir parfaitement digéré le départ du Polonais. Son entraineur a souligné que si l’équipe reste aussi performante offensivement c’est parce que chacun dans ce secteur s’est attelé à en faire un peu plus qu’avant. « On doit marquer nos buts autrement. À part Maxim Choupo-Moting et Joshua Zirkzee, on n’a plus d’avant-centre typique. Comment compenser ce problème? Chacun va devoir assumer plus de responsabilités, se déplacer davantage. J’y vois un avantage: on va pouvoir apporter plus de variété à notre football ».

Pour finir, Nagelsmann a avoué qu’il s’évertuait à tout faire pour mettre à l’aise les joueurs qu’il avait sous sa coupe et essayer de leur faire passer ses idées. « Les joueurs doivent reconnaître qu’ils peuvent toujours progresser ou croire qu’ils peuvent gagner un titre grâce à mes idées. On croit ceux avec lesquels on entretient de bonnes relations. Il faut une certaine force de persuasion et un bon contact ».