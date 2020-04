Les mots forts de Lucas Hernandez : « Logique et normal, on est des ultra-privilégiés ! »

Comme dans de nombreuses écuries, une négociation a eu lieu entre les joueurs du Bayern Munich et leur direction pour une baisse des salaires à hauteur de 20%. Un accord rapidement trouvé selon le défenseur français Lucas Hernandez. Le champion du monde est parfaitement en phase avec cette décision, conscient de la situation peu commune des footballeurs de haut niveau.

Lucas Hernandez : "Les héros, ce n'est pas nous"

"C'est logique et normal. On participe à l'effort collectif pour soutenir tous les employés, les gens autour du club qui nous permettent de bien effectuer notre métier habituellement. Dans l'effectif, tout le monde a été unanime pour prendre cette décision. On des ultra-privilégiés. On fait un effort qui n'est pas un grand effort. Les héros, ce n'est pas nous", a expliqué Lucas Hernandez dans des propos repris par L’Équipe.