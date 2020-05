Leroy Sané, la bonne affaire du Bayern ?

Gravement touché à un genou en août dernier, Leroy Sané, qui s’était blessé lors d’un duel avec Trent Alexander-Arnold dans les premières minutes du Community Shield, remporté par Manchester City face à Liverpool (2-1), n’a plus rejoué depuis, mais avait réintégré le groupe mancunien avant l’interruption de la saison en raison de la pandémie de coronavirus.

A l’époque, il semblait tout proche du Bayern Munich. Quelques jours avant sa blessure, Niko Kovac, alors sur le banc du club bavarois, avait même dû s’excuser auprès de Pep Guardiola, son homologue des Citizens, pour s’être dit "très confiant" sur l’issue de ce transfert. Qui devrait finalement se faire lors de cette intersaison.

Une valeur forcément en baisse

Un changement d'équipementier ?

D’après Bild,. Sané aurait hâte de retrouver l’Allemagne, où il souhaite que sa fille grandisse. Et il est aussi très proche de Joshua Kimmich et Leon Goretzka, ses coéquipiers de la Nationalmannschaft. Ne reste désormais plus qu’à convaincre son club., voire 120, pour leur international allemand. Mais sa longue indisponibilité, ainsi que le contexte économique actuel, ont grandement fait baisser sa valeur.



Une proposition de l’ordre de 40 à 60 millions d’euros est désormais évoquée. Pas de quoi, a priori, convaincre les champions d’Angleterre en titre, qui vont toutefois devoir faire des concessions pour un joueur à qui il ne reste qu’une année de contrat. Notamment car ils ont besoin d’engranger des liquidités pour respecter les règles du fair-play financier.

Si Sané retrouve toutes ses capacités, il pourrait en tout cas beaucoup apporter au Bayern. Où on en souhaitait en faire le successeur de Franck Ribéry et Arjen Robben. La rumeur en fait désormais celui de Kingsley Coman. En Bavière, il pourrait aussi être l’une des icônes d’Adidas, lui qui est au cœur d’une bataille entre équipementiers alors que son contrat avec Nike prend fin cet été.