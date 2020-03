L'équipe type de la Bundesliga

Gardien

La Bundesliga regorge d'excellents gardiens. Parmi eux, il y en a un qui a su se révéler autant en championnat que dans les compétitions européennes : Peter Gulacsi. L'international hongrois est le titulaire dans le but d'une équipe de Leipzig qui possède la meilleure défense avec le Bayern Munich. Il est surtout le seul gardien titulaire du top 5 à ne pas avoir encaissé plus d'un but par match (24 buts encaissés en 24 titularisations).

Sur le côté droit de la défense du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi confirme qu'il est l'un des meilleurs à son poste. S'il peut encore progresser dans son travail défensif, son apport offensif est une des forces du Borussia Dortmund. Le Marocain prêté par le Real Madrid a été impliqué sur 13 buts cette saison. Un chiffre énorme pour un défenseur. Un joueur français s'invite dans la charnière de l'équipe-type de ce début de saison.

Dayot Upamecano confirme sa progression dans une équipe de Leipzig suffisamment solide pour prétendre au titre. A 21 ans, il n'a déjà rien à envier à Matthias Ginter qui fait lui aussi une grosse saison et serait son compère de la défense centrale dans cette dream team. Son expérience est un grand plus pour une équipe de Mönchengladbach qui a longtemps occupé la tête du championnat. Avec ses 26 ans, le champion du Monde 2014 serait le papy de cette défense dont le couloir gauche est occupé par Alphonso Davies.

Repositionné au poste de latéral, le prodige canadien s'éclate en Bavière et joue déjà un rôle important au sein du Bayern Munich, la blessure de Lucas Hernandez l'ayant bien aidé à s'imposer. Le joueur de 19 ans a été titularisé à chaque match depuis la fin octobre.

Blessé juste avant l'interruption de la saison, Denis Zakaria a été très important dans l'excellente saison de Mönchengladbach. Très solide, le Suisse est épanoui dans son rôle de sentinelle. Il facilite le jeu de ses coéquipiers par son activité aussi bien défensive qu'offensive. Un peu plus avancé, Thiago Alcantara confirme qu'il est un maître à jouer. Il est le dépositaire du jeu munichois.

Devant Achraf Hakimi, c'est Jadon Sancho, une autre pépite évoluant à Dortmund, qui impressionne. Sa vitesse et sa technique lui ont permis d'être impliqué sur 30 buts en 23 apparitions sur les pelouses de Bundesliga. L'autre couloir est occupé par un autre joueur français qui s'éclate à Leipzig : Christopher Nkunku. L'ancien Parisien s'est rapidement adapté au championnat allemand et brille par sa faculté à faire marquer ses coéquipiers. 14 passes décisives pour lui cette saison dont quatre dans le seul match retour face à Schalke.

Robert Lewandowski - Timo Werner. Ces deux noms donnent des cauchemars à n'importe quelle défense. Dès le mois de janvier, ils avaient tous les deux passé la barre des 20 buts en championnat. Aujourd'hui l'expérimenté Polonais a déjà fait trembler les filets à 25 reprises quand le jeune Allemand émerge à 21 réalisations. Le premier s'était illustré en commençant la saison avec au moins un but par match lors des onze premières journées quand le second a terminé 2019 en trombe en étant impliqué sur 18 buts lors des huit derniers matchs de l'année civile.

L'équipe type : Gulacsi - Hakimi, Ginter, Upamecano, Davies - Sancho, Zakaria, Alcantara, Nkunku - Lewandowski, Werner