Leipzig : Quelle nouvelle pépite à débaucher à Salzbourg ?

Après Dominik Szoboszlai, qui sera le prochain jeune joueur de Salzbourg à franchir le pas ? S’il n’a pas encore pu effectuer ses débuts en raison d’une blessure aux adducteurs, le milieu de terrain hongrois de 20 ans, auteur de 12 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, est le dernier joueur du club autrichien à avoir rejoint Leipzig, qui fait également partie de la filière Red Bull.



Naby Keita avait effectué le même chemin en 2016, alors que Sadio Mané avait lui quitté Salzbourg pour l’Angleterre en 2014. Plus récemment, Erling Haaland a aussi rejoint la Bundesliga, il y a un peu plus d’un an. Mais le prodige norvégien avait préféré Dortmund à Leipzig, qui aurait plutôt souhaiter le recruter au mercato estival. Aujourd’hui, d’autres jeunes éléments de Salzbourg se démarquent.

Sucic et Aaronson en vue

En attaque, le Suisse(20 ans), souvent blessé, a peu joué (10 matchs en championnat, 4 buts), mais(22 ans) crève l’écran.(18 toutes compétitions confondues), l’attaquant zambien ne manque pas d’attiser les convoitises. Un intérêt de West Ham a notamment été évoqué lors du mercato hivernal, et Leipzig pourrait se positionner cet été.Et mercredi, lors d’une victoire 3-1 face à l’Austria Vienne qui a permis à Salzbourg de reprendre la tête du championnat autrichien, deux joueurs se sont mis en évidence, et ont ouvert leur compteur avec le club autrichien. Il s’agit de deux milieux de terrain : le Croate, formé au club et l’Américain, qui est lui arrivé en janvier en provenance de Philadelphie., apprécie leur entraîneur Jesse Marsch. Autant de joueurs qui vont avoir l’occasion de se montrer en Ligue Europa face à Villarreal après avoir terminé troisième du groupe A de la Ligue des champons, derrière le Bayern Munich et l’Atlético.