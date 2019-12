Leipzig ou Gladbach champion ? Ce n'est pas gagné !

A la défaveur de l'automne...



Les craquages



Cet implacable Bayern

Puisqu’on fait dire ce qu’on veut aux statistiques, allons-y : sur les 20 dernières années de Bundesliga, donc depuis le début du 21eme siècle,, ce qui arrivera samedi (quoi qu’il arrive) soit à Leipzig, soit à Mönchengladbach.– Schalke en 2001, Leverkusen en 2002, le Werder en 2007, Hoffenheim en 2009, Leverkusen en 2010. Les Bavarois, eux, ont fini champions à trois reprises dans cette configuration, en 2000, 2005 et 2017, échouant une fois en 2012.Depuis 2000, on dénombre trois gros gadins sur la phase retour. Le plus spectaculaire est pour, mais il est à combiner avec l’exceptionnelle remontée du futur champion Wolfsbourg : Hoffenheim comptait neuf points d’avance sur Wolfsbourg, neuvième après 17 journées, et a terminé septième à quatorze unités des Loups !a fini quatrième à onze points du Bayern, alors que le Bayer comptait deux longueurs d’avance après la phase aller. Et bien sûr,a laissé échapper le titre alors qu’il affichait six points de plus que le Bayern fin décembre.A l’image de la Bundesliga dans son ensemble, la dernière décennie a été globalement beaucoup moins disputée que de 2000 à 2010. Et à l’image aussi du palmarès final, le Bayern ne rigole pas sur les phases retour :– et sur les deux premières, ils n’étaient que troisièmes à l’issue de la phase aller. A souligner aussi la remarquable deuxième partie de saison de, champion après avoir compté quatre points de retard sur le duo Werder – Schalke à Noël.