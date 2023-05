Leipzig : Nkunku termine co-meilleur buteur de Bundesliga malgré sa blessure

Christopher Nkunku conclut de la meilleure des manières sa dernière saison en Allemagne. Alors qu'il est attendu du côté de Chelsea cet été, l'international français a remporté le trophée de meilleur buteur de Bundesliga, avec 16 réalisations, à égalité avec Niclas Füllkrug (Werder Brême).

Il a pourtant manqué neuf rencontres

Avant le début de la dernière journée de championnat, Nkunku accusait pourtant un retard de deux buts sur l'attaquant allemand, seul en tête des meilleurs buteurs. Mais dans un match où le Français aura une nouvelle fois brillé, il s'est offert le quatrième doublé de la saison, pour ainsi revenir à égalité de Füllkrug. Un trophée décroché alors que l'ancien Parisien a raté neuf rencontres de championnat entre janvier et avril en raison d'une blessure. Füllkrug et Nkunku deviennent donc ainsi les premiers meilleurs buteur du championnat allemand après l'ère Robert Lewandowski. Juste derrière le duo de tête, on retrouve Randal Kolo Muani, l'homme le plus décisif de la saison avec 15 buts et 11 passes décisives.