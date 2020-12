Leipzig : La pépite Szoboszlai file en Allemagne

Il aurait pu atterrir à Arsenal ou au Real Madrid mais Dominik Szoboszlai a choisi de rester dans la branche Red Bull !Le milieu gauche va porter le n°17 au sein de la formation de Julian Nagelsmann et sera même qualifié pour le match contre le Borussia Dortmund programmé le 7 janvier prochain. C'est un énorme coup pour les Allemands de Leipzig puisque Dominik Szoboszlai n'a que 20 ans et affiche déjà des statistiques incroyables. En 21 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le natif de Budapest a fait trembler les filets à 9 reprises pour 10 passes décisives, de quoi largement attirer les regards des cadors européens. Mais en plus de son tableau de chasse, Dominik Szoboszlai est un condensé de talent pur associé à une intelligence de jeu supérieure et une éthique de travail reconnue.Le Hongrois compte également des capes à l'international où il a tout simplement qualifié sa sélection pour l'Euro (dans le groupe de l'équipe de France) en inscrivant le but décisif lors du barrage face à l'Islande (2-1). Au cours d'une interview accordée à France Football en juillet dernier, Dominik Szoboszlai est revenu sur son développement ainsi que la période du confinement qui lui a permis de travailler. « Après le coronavirus, je suis vraiment revenu comme un fou parce que je n'ai pas arrêté de travailler dur, affirme le jeune joueur de 20 ans. Peut-être que pour 90% des footballeurs, cette période était merdique, mais pour moi c'était parfait. J'allais souvent courir dans la rue. Dans mon appartement, j'ai transformé une pièce en salle de sport, pour pouvoir m'entraîner chez moi, en plus d'avoir un coach personnel. Je n'ai pas arrêté, et ensuite ça a payé »Dominik Szoboszlai a gravi petit à petit les échelons du football en Hongrie.Mais lors du début de son aventure en Autriche, il est prêté une demi-saison au FC Liefering, club appartenant à Red Bull. « Liefering est la deuxième équipe de Salzbourg, rappelle Szoboszlai. Quand tu as du potentiel, tu joues là-bas. Déjà, tu dois être bon à Liefering. Et ensuite ils t'intègrent à Salzbourg, où tu peux t'entrainer avec les pros. Et quand tu es bon à l'entraînement, tu peux avoir ta chance. Si tu ne la convertis pas, tu retournes t'entraîner pour gagner ta place. Mais si tu es bon, ils te laissent jouer. Avant tout, tu dois montrer ce que tu vaux. Personnellement j'ai monté les échelons assez vite. » Avec cette arrivée au RB Leipzig, le Hongrois vient d'atteindre le point culminant de la galaxie Red Bull.