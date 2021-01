Leipzig - Dortmund, une rivalité en devenir

Si le Klassiker du football allemand met toujours aux prises le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, les récents duels entre le club de la Ruhr et le RB Leipzig sont presque aussi attendus. Ce samedi, ces deux formations s'affrontent dans le cadre de la 15eme journée de la Bundesliga pour ce qui est devenu un choc du championnat d'Allemagne. Sportivement, les deux équipes font presque jeu égal. Depuis quatre ans et l'arrivée des Roten Bullen en Bundesliga, il n'y a qu'en 2018-2019 que l'écart entre Dortmund et Leipzig dépassait les trois points à la fin de la saison. Sur cette période, ces deux formations ont pris l'habitude d'accompagner le Bayern Munich sur le podium de la Bundesliga avec deux titres de vice-champion d'Allemagne pour les locataires du Signal Iduna Park et un pour les coéquipiers d'Emil Forsberg. Pour s'affirmer comme des places fortes du football allemand, ces deux équipes ont axé leur projet sur les jeunes joueurs et un style de jeu offensif où le gegen-pressing a pu se développer. Pourtant, c'est bien à cause de philosophies bien différentes qu'une véritable rivalité est née entre le BVB et le RBL.

Des duels aussi musclés sur la pelouse que dans les tribunes

Dortmund contre Leipzig, c'est un club historique qui a un fort ancrage local face à un nouveau-riche fondé par une multinationale au XXIe siècle. Une différence de culture qui a été largement mise en avant par les fans du Borussia. Entre les déplacements à la Red Bull Arena qui sont boycottés et les tifos hostiles qui fleurissent dans le mur jaune à chaque affrontement, la plus célèbre tribune d'Europe a contribué à l'antagonisme entre ces deux formations. Leipzig y est devenu un ennemi presque autant détesté que le Bayern ou Schalke. « Tout le monde a le droit à sa chance mais pour le RB Leipzig, il n'y a aucune tolérance » annonçait une banderole en 2018. Un mot d'ordre qui est souvent respecté par les Borussen. En huit confrontations, le bilan est de quatre victoires pour Dortmund, deux nuls et deux succès pour Leipzig. Ces matchs ont souvent été spectaculaires avec des buts aussi nombreux que les rebondissements. Suffisant pour en faire un des sommets de la Bundesliga, une des rivalités les plus intenses de l'élite du football allemand et peut-être un futur classique outre-Rhin.