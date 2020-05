Leipzig cale face au Hertha / Bundesliga (J28)

Le RB Leipzig a eu fort à faire ce mercredi lors de la réception du Hertha Berlin pour le compte du 28e acte du championnat allemand. Moins souverains que d’habitude, les hommes de Julian Nagelsmann ont manqué de l’emporter face à un adversaire accrocheur et qui leur a donné beaucoup de fil à retordre. En manquant de s’imposer, ils ratent l’occasion de remonter à la deuxième place du classement.



[⚽️ VIDÉO BUT] 🇩🇪 #Bundesliga



😱😱 Quelle énorme boulette du gardien de l'Hertha Berlin !



😵 Rune Almenning Jarstein se troue complètement sur une frappe anodine de Patrik Schick ! pic.twitter.com/P9mmb3EZfL

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 27, 2020

Jusqu’à dix minutes de la fin et une égalisation de Krzystof Piatek sur pénalty (82e), Leipzig croyait pourtant pouvoir assurer les trois points mis en jeu. Rune Jarstein, le gardien adverse, les a mis sur orbite en leur offrant le but de 2-1 (68e). Le dernier rempart norvégien s’est loupé sur un tir à ras de terre de Patrik Schick, laissant échapper le cuir entre sans mains pour qu’il termine dans les filets. Une grosse bévue et qui aurait pu gâcher les efforts du début de match des visiteurs et qui leur avaient permis de prendre les devants à la marque. Sur le deuxième temps d’un corner, le Serbe Marko Grujic avait surgi dans la surface pour ouvrir le score (9e). Un avantage dont sa formation n’a cependant pas pu profiter trop longtemps.



9 - Since the #Bundesliga has been restarted, no other club has scored as many goals as @HerthaBSC_EN did (9). Offense. #RBLBSC pic.twitter.com/8XQ64m6Uv5

— OptaFranz (@OptaFranz) May 27, 2020

Un nul équitable

À peine un quart d’heure plus tard, la parité était déjà rétablie. L’international allemand Lukas Klostermann a égalisé (24e) en cueillant avec succès un service du Français Christopher Nkunku. Ça faisait 1-1, mais Leipzig n’a pas pris le jeu à son compte pour autant et il a donc fallu attendre de coup du sort et l’offrande de Jarstein pour voir les quarts de finaliste de la Ligue des Champions se retrouver devant au tableau d’affichage. Ils étaient alors à dix contre onze puisque Marcel Halstenberg s’est fait expulser pour un cumul de cartons. Un succès heureux semblait se profiler aux locaux, mais au final, Berlin a donc réussi à sauver la mise et arracher un point dans ce derby de l’Est.