Le président du Bayern tacle le Barça au sujet de Kimmich

Après Robert Lewandowski, un nouveau joueur au cœur de tensions entre le Bayern Munich et le FC Barcelone ? Depuis plusieurs semaines, Xavi a fait de Joshua Kimmich sa priorité pour remplacer Sergio Busquets. Un intérêt loin d’être anodin pour le milieu de terrain, dont l’entraîneur catalan est l’idole. Alors même s’il est sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international allemand envisagerait un départ en Espagne. Interrogé à ce sujet par Sky Sport Allemagne, Herbait Hainer a critiqué l’attitude du Barça dans ce dossier, estimant qu’ils dépassaient les limites.

Le président du Bayern Munich a réaffirmé le désir de voir Joshua Kimmich rester en Bavière : « tout d'abord, Xavi était un excellent joueur et j'ai un grand respect pour Barcelone. Je ne comprends pas pourquoi ils 'draguent' publiquement et de manière si offensive notre joueur. Joshua Kimmich est une pierre angulaire chez nous. » Thomas Tuchel n’a aucune intention de se séparer de son joueur, d’autant que le FC Barcelone est dans une mauvaise posture financière et ne devrait pas être en mesure de faire une offre satisfaisante.

Bayern president Herbert Hainer reacts on Xavis statements about #Kimmich:



In our Sky interview he’s saying: „First of all, Xavi was an excellent player and I have big respect for Barcelona. But I don't understand why they're openly and offensively 'flirting' with our player.… pic.twitter.com/plpWwiOIJP