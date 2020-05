Le derby de la Ruhr en cinq dates

Les origines du derby

Quand un chien s’en mêle

Le premier match officiel de l’histoire entre le Borussia Dortmund et Schalke 04 a lieu le. Un premier derby de la Ruhr inaugural remporté 4-2 par le club de Gelsenkirchen, qui allait s’adjuger les cinq premiers affrontements entre les deux équipes, le BVB devant patienter jusqu’en 1943 avant de battre son voisin pour la première fois. Avant le 156match officiel de l’histoire entre les deux clubs, et ces deux villes que seuls 32 kilomètres séparent, c’est(33 victoires à 32, pour 30 nuls), Schalke 04 conservant l’avantage toutes compétitions confondues (60 victoires à 52, 43 nuls).



Le 6 septembre 1969, c’est un derby de la Ruhr pas comme les autres qui se conclut sur le score de 1-1 à Dortmund. Défenseur de Schalke 04, Friedel Rausch est en effet devenu célèbre à cette occasion, mais pas en raison de ses prouesses footballistiques. Mais parce qu’il a été mordu à la fesse sur la pelouse par un berger allemand appartenant à un supporter du Borussia, qui s’était fait passer pour un policier pour pénétrer dans le stade. Après une injection de tétanos, Rausch pourra revenir sur le terrain et finir le match. Avant de dormir sur le ventre pendant trois semaines…

Lehmann dans l’histoire

Dortmund prive Schalke du titre

L’incroyable scénario de 2017

Jens Lehmann est un spécialiste du derby de la Ruhr. Et pour cause : le caractériel portier a joué dans les deux clubs (à Schalke de 1988 à 1998, puis à Dortmund de 1999 à 2003). Et le 19 décembre 1997, il va devenirdans le jeu, en égalisant à la 90minute du derby (2-2).Sacré 7 fois champion d’Allemagne entre 1934 et 1958,(contre 8 sacres pour le BVB, dont 5 en Bundesliga). Les joueurs de Gelsenkirchen ont bien cru y parvenir en 2007. Leaders à une journée de la fin, ils se déplacent chez leurs voisins de Dortmund le 12 mai. Et ils vont s’incliner 2-0 au Westfalenstadion, avec notamment un but d’Alexander Frei. C’est finalement Stuttgart qui sera champion.



Sans doute l’un des derbys de la Ruhr les plus spectaculaires de l’ère moderne. Voire de l’histoire. Le 25 novembre 2017, le Borussia Dortmund reçoit Schalke 04 et mène 4-0 après seulement 25 minutes. Un score qui n’a toujours pas bougé à l’heure de jeu. Mais en 30 minutes, les Bleus de Schalke vont renverser la vapeur. Ils mettent d’abord deux buts, dont un d’Amine Harit, avant l’expulsion de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de l’ouverture du score. Et c’est finalement Naldo qui égalisera à la 94e minute de ce derby au scénario incroyable.