Arjen Robben et Franck Ribéry ont été pendant toute une décennie la paire d'ailiers la plus redoutée du monde au sein du Bayern Munich. Les deux joueurs ont désormais mis un terme à leur parcours footballistique. Alors que Robben avait déjà raccroché les crampons à l'été 2021, le Français lui a emboité le pas cette semaine. Ribéry avait annoncé sa retraite définitive vendredi et le lendemain, avant la victoire 1-0 de son club, l'US Salernitana, contre Spezia Calcio, il a fait ses adieux en versant quelques larmes.

« Un honneur de faire partie de la Robbery »

Dimanche, Robben a écrit un message à son ancien coéquipier au Bayern et a même agrémenté ses phrases d'un emoji "baiser". "Ce fut toujours une grande joie avec toi, sur et en dehors du terrain ! Tu peux être vraiment fier de tout ce que tu as accompli ! Ce fut et ce sera toujours un honneur de faire partie de Robbery. Profite maintenant du temps avec ta famille et à bientôt" !



Le duo aura remporté ensemble une Ligue des Champions, sept championnats allemands et quatre coupes d'Allemagne sous le maillot avec la formation munichoise. A cela s'ajoutent cinq victoires en Supercoupe de la DFL, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des clubs.