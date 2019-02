Le Bayern remercie Coman

Kingsley Coman ne sera décidément jamais tranquille. Au sortir d’une prestation très pleine à Augsbourg, avec un doublé et une passe décisive pour une victoire 3-2 du Bayern Munich, le Français a encore été rudement molesté au niveau de sa cheville. Tout allait bien et tranquillement se terminer, mais c’est arrivé dans les derniers instants de la rencontre. Difficile de savoir si c’est grave ou non, toutefois il n’a pas repris la partie. Avant ça, l’ancien Parisien avait donc fait étalage de tout son talent.

Tout avait pourtant très mal commencé, avec un but contre son camp de Goretzka au bout de 50 secondes (1-0). Et si Coman a vite égalisé (1-1, 13e), Dong-Won Ji a non moins rapidement remis en lumière les hésitations coupables de la défense du Bayern (2-1, 23e). Coman est à nouveau sorti de sa boîte au meilleur des moments, dans le temps additionnel de la première période, avec un peu plus de chance que sur son premier but clinique. Cette fois, il a surpris le gardien d’une frappe soudaine et a trouvé un espace improbable entre ses jambes (2-2, 45e+3).

Peu après le retour des vestiaires, Coman a fini par donner un petit ballon parfait à Alaba pour prendre enfin - et définitivement - l’avantage (2-3, 53e). Les Munichois, avec Manuel Neuer bel et bien titularisé dans le but, n’ont jamais été tranquilles, en dépit de deux têtes sur la barre de Lewandowski et Coman qui auraient pu porter le score à 4-2. Oui, Coman est passé tout près du triplé… Franck Ribéry, lui, est entré pour la dernière demi-heure. Le Bayern, à l’arraché, revient à deux points de Dortmund. Et prie pour que Coman n’ait pas rechuté.