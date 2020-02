Le Bayern Munich a continué sur son excellente dynamique ce samedi. Déjà large vainqueur à Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions, mardi soir (3-0), le club bavarois n'a pas laissé la routine s'installer. Ce samedi sur la pelouse de Hoffenheim, le Bayern a démontré toute sa puissance offensive, même sans Robert Lewandowski, absent pour les quatre prochaines semaines.

Le jeu interrompu

Ultra-dominateurs, les bavarois ont notamment marqué 5 buts en seulement 47 minutes de jeu. Serge Gnabry a mis 2 minutes pour ouvrir le score, avant de voir Kimmich, Zirzkee, Coutinho par deux fois et Goretzka faire la même chose en trouvant le chemin des filets adverses. Sans opposition notable, le Bayern s'est amusé et a pu réciter ses gammes en toute quiétude. Toutefois, la 66ème minute a été important et le jeu fût lui arrêté pour cause de fumigènes bavarois. Le Bayern a néanmoins su préserver son score jusqu'au coup de sifflet final