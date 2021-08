Le Bayern Munich peut-il réussir le dix à la suite ?

Les voyants se mettent doucement mais sûrement au vert du côté du Bayern Munich. Et à l'heure d'aborder une nouvelle saison où un dixième titre de suite est espéré, plusieurs questions ont trouvé leur réponse. Car si l'exercice précédant s'est soldé par un titre en Bundesliga, avec treize points d'avance sur le RB Leipzig, la maison bavaroise a tout de même (un peu) vacillé en interne. Malgré une large domination en championnat, le FCB n'a jamais semblé à l'abri d'une petite polémique, loin de ses standards habituels. Premièrement, les relations entre l'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif du club, Hasan Salihamidzic ont grandement perturbé le quotidien des Bavarois tout au long de la saison dernière. Le recrutement ou le onze de départ notamment ont été à chaque fois des sources de vives tensions entre les deux hommes au point même que certaines légendes munichoises s'inquiètent publiquement des conséquences sur les résultats de l'équipe première. Pourtant, en dépit du soutien populaire dont il jouissait, Hansi Flick a décidé de quitter le Bayern Munich avant la fin de son contrat. Cette relation entre le coach et le directeur sportif, conjuguée à la question de la succession de Karl-Heinz Rummenigge à la présidence du club et à la gestion des prolongations de contrat de certains joueurs a miné l'ambiance en Bavière. Si sur le plan national, le FCB a été à la hauteur, il a aussi subi un lourd revers en Ligue des Champions. Tenante du titre, la formation bavaroise a été sortie lors des demi-finales contre le Paris Saint-Germain après avoir encaissé trois buts à domicile (2-3) et ce, malgré une courte victoire au match retour.

Retour à la stabilité ?

Le neuvième titre de champion d'Allemagne du Bayern Munich acquis, Hansi Flick a pu faire ses valises, peut-être avec une légère brume d'amertume. Pour le remplacer, les dirigeants du FCB ont fait appel, dès la fin de saison dernière, à Julian Nagelsmann (34 ans), le technicien du RB Leipzig depuis 2019. D'ailleurs, l'Allemand a pu converser avec son prédécesseur, Hansi Flick. « J'ai parlé avec lui, moins du passé et des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné, a raconté le coach au média BR34 Sport. Nous avons échangé nos points de vue sur les joueurs, ce qui est important pour les joueurs, quelles ont été ses expériences avec d'autres joueurs, ce qui compte beaucoup pour eux, ce qui devrait être laissé de côté. C'était précieux, je lui en suis très reconnaissant. » Oliver Kahn, l'ancien portier et légende du club, a aussi pris la présidence du Bayern entre temps et n'a pas fait dans la dentelle à l'heure d'évoquer les objectifs : « Au FC Bayern, le succès doit arriver très vite ». Pour sa première véritable expérience avec une grosse écurie européenne, Julian Nagelsmann a une grosse pression sur les épaules, lui, le technicien arraché pour 25 millions d'euros à Leipzig et qui possède un contrat de cinq ans. Du côté des joueurs mis à la disposition du coach, exit les Jérôme Boateng, David Alaba et Javi Martinez notamment, partis sous d'autres cieux, bonjour Dayot Upamecano en provenance du... RB Leipzig. Alors que Sven Ulreich a pris la place d'Alexander Nübel parti en prêt à l'AS Monaco, les Munichois ont aussi accueilli Omar Richards dans leurs rangs. Sans Benjamin Pavard, blessé à la cheville mais avec une belle armada offensive (Lewandowski, Sané, Coman, Müller, Choupo-Moting, Gnabry), le Bayern Munich a largement de quoi réussir l'exploit majuscule de remporter un dixième titre de suite.