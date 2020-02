Le Bayern Munich contre ses dauphins, ça donne quoi ?

Le Bayern Munich est un ogre. Il mange tout ce qu'il trouve sur la scène nationale. Le club bavarois n'a pas terminé une saison au-delà de la cinquième place depuis 1995. Une régularité au plus haut-niveau qui a perduré malgré les crises traversées ces dernières saisons. Après sept titres consécutifs, la formation de Corentin Tolisso a mal commencé la saison 2019-2020. Mais le week-end dernier, elle a quand même récupéré la première place en profitant du nul entre le Borussia Mönchengladbach et le RB Leipzig. Un rang que l'équipe de Hans-Dieter Flick va pouvoir confirmer ou perdre dès ce week-end en affrontant son dauphin : les Roten Bullen. Mais comment se comporte le Rekordmeister dans les chocs du football allemand ? La réponse est bien. Plus le menu est copieux, plus le FC Hollywood a de l'appétit. Quand le Bayern Munich occupe la tête du championnat, il a faim. Très faim. Il ne s'est plus incliné contre son premier poursuivant depuis la saison 2014-2015. Les Munichois avaient perdu 4-1 sur la pelouse de Wolfsburg. Un revers qui n'avait pas empêché les coéquipiers de Franck Ribéry d'être champions avec dix points d'avance sur les Loups à la fin de la saison. L'année d'avant, c'était avec un titre déjà dans la poche que les Bavarois avaient perdu contre le Borussia Dortmund (3-0). Sur toute la décennie passée, le club aux 29 titres n'a perdu qu'une seule fois dans un match à enjeu contre son dauphin. En 2011-2012, le Borussia Dortmund avait ramené une victoire 1-0 de l'Allianz Arena et avait su construire son titre sur ce succès. Sur les 13 matchs entre un Bayern premier et son dauphin, le champion en titre en a gagné sept. Plus de 50% de victoires donc quand l'enjeu est réel. Le symbole d'une équipe qui règne sans partage.

Plus de 50% de victoires face au top 5 de la Bundesliga

De manière plus globale, le Bayern Munich assume son statut face au gros. Comme si l'appétit venait en mangeant, Die Roten parviennent à hausser leur niveau de jeu au moment d'affronter des équipes du haut de tableau. Les revers concédés ont lieu plus souvent lors d'une décompression face à des adversaires inférieurs que dans les rencontres susceptibles de faire basculer une saison. Depuis 2009-2010, le club présidé par Karl-Heinz Rummenigge a un bilan plus que favorable dans les matchs face aux autres membres du Top 5 allemand. Le Bayern a gagné 54 de ses 97 rencontres face aux équipes classées aux cinq premières places du classement. Et il n'en a perdu que 25. Depuis 2015, la Bundesliga a été littéralement dévorée par les coéquipiers de Manuel Neuer. Sur cette période, le bilan munichois face à ces mêmes équipes est de 23 succès, 7 nuls et 9 défaites. La preuve que le Bayern est un gros, même face aux autres gros.