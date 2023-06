Le Bayern Munich calme la piste Kolo Muani

Randal Kolo-Muani s’apprête à vivre un été mouvementé. L’attaquant sort d’une saison exceptionnelle avec l’Eintracht Francfort, où il se sera révélé aux yeux du monde. Auteur de 23 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international français a également réalisé une belle Coupe du monde avec l’Equipe de France. Alors forcément, les intérêts ne manquent pas pour l’ancien Nantais. Le Paris Saint-Germain, Manchester United et le Bayern Munich seraient particulièrement attentifs à sa situation. Dans les colonnes de Bild, Herbert Hainer a répondu à cet intérêt. Le président du Bayern Munich a calmé le jeu.

« Thomas Tuchel a également son mot à dire »

« Kolo Muani ? Il y a quelques noms mentionnés, mais nous prendrons notre temps pour voir qui convient le mieux au FC Bayern. Thomas Tuchel a également son mot à dire là-dessus. Nous allons dépenser beaucoup d'argent, jusqu'à présent nous n'avons rien dépensé. Nous avons Laimer et Guerreiro gratuitement. Nous recherchons un attaquant et dès que nous trouvons le joueur avec un certain qualité, nous vous le ferons savoir. »