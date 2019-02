Le Bayern gagne mais perd Coman

Le Borussia Dortmund est de plus en plus sous pression. Le BvB a perdu quatre points sur le Bayern Munich lors des deux dernières journées de championnat et voilà désormais le champion en titre avec le même nombre de points. Pour cela, la formation entraînée par Niko Kovac a remporté son troisième match de suite en Bundesliga samedi, dominant d'une courte tête le Hertha Berlin.

Sur un corner rentrant de James Rodriguez, l'international espagnol a profité de la très mauvaise sortie du gardien Rune Jarstein pour inscrire le seul but du match (1-0, 62e). Un but et une bévue bienvenus puisque les partenaires de Salomon Kalou ont longuement chahuté ceux de Franck Ribéry, lesquels ont montré des signes d'impuissance comme face à Liverpool quatre jours plus tôt en Ligue des champions (0-0).

Coman toujours fragile

Pour apporter du sang neuf aux siens, Kovac a donc tenté l'entrée de Kingsley Coman à l'heure de jeu (58e). Problème, l'ailier français n'est même pas resté dix minutes sur la pelouse. Après une passe a priori anodine, l'ancien Parisien s'est tenu la cuisse gauche et a cédé sa place à Thomas Müller (67e).

Déjà touché contre Augsburg (2-3) à la cheville gauche la semaine dernière, Coman avait finalement pu disputer 80 minutes contre les Reds mardi soir. Il n'est pas dit qu'il puisse tenir sa place lors des prochaines sorties des Munichois alors que le Borussia Mönchengladbach (3e), Wolfsburg (5e) et Liverpool (huitième de finale retour de C1) seront sur leur route.