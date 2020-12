Le Bayern déclare Kingsley Coman « intransférable »

Sur la lancée de sa prestation décisive en finale de la dernière Ligue des Champions, Kingsley Coman est en train de réaliser un début de saison 2020/2021 très satisfaisant. En 13 matches joués, toutes compétitions confondues, il en est déjà à 5 buts marqués et 8 passes décisives offertes. Un rendement étincelant qui a amené les responsables du Bayern à mettre les barbelés autour de lui. Il n’est plus question de le laisser partir sous d'autres cieux.

Karl-Heinz Rummenigge, le patron du club, a été le premier à souligner la montée en puissance de l’ancien parisien dans un entretien à Kicker : "Kingsley est un joueur de premier ordre aujourd'hui, est extrêmement précieux pour le Bayern. Il fait souvent la différence, et au moment où ça compte. Il n'est pas à vendre". Un message qui doit certainement faire plaisir au principal intéressé, surtout que son séjour en Bavière n’a pas toujours été un long fleuve tranquille.

Flick : « Coman fait tout au Bayern »

Outre Rummenigge, Herbert Hainer, le président du Bayern, a aussi tenu à saluer l’international tricolore : « Il fait désormais l'un des meilleurs joueurs d'Europe ». Même son de cloche chez le coach de l’équipe, Hansi Flick : « Pour le moment, c'est lui qui délivre les passes, marque des buts, éloigne les menaces adverses, prépare les buts et exploite au mieux les espaces. C'est le niveau que nous attendons de tout le monde! ». De beaux compliments et qui ont de quoi booster encore plus le Français.

