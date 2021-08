La tuile pour Thuram

C'est une bien mauvaise nouvelle pour son équipe, mais surtout pour lui. Samedi, sur la pelouse de la BayArena, Marcus Thuram n'est pas resté longtemps lors du match qui opposait son club de Mönchengladbach a Leverkusen (4-0). Vingt petites minutes et direction les vestiaires pour le joueur français, touché au genou droit.

Si la nature exacte de sa blessure n'a pour l'heure pas été révélée, le fils de Lilian Thuram boitait particulièrement bas au moment de sa sortie. S'il a bien tenté de rester sur le terrain, il a donc dû se rendre à l'évidence et retourner sur le banc pour se faire poser une poche de glace.

Dans le viseur de l'Inter Milan d'après les médias italiens, l'attaquant de vingt-quatre ans en saura plus sur la gravité de cette blessure dans les prochaines heures. Quant au Borussia, il n'a pas encore gagné le moindre match en deux sorties en Bundesliga (un nul et une défaite), et occupe la 16e place du classement.