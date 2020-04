La drôle d’idée d’un club allemand pour remplir son stade

Le BORUSSIA-PARK sera prêt pour la reprise de la #Bundesliga !

Un sosie en carton pour 19€

Si la majeure partie des championnats sont à l’arrêt à la suite de la pandémie de Covid-19, la question de la date de leur reprise se pose de plus en plus. Une autre question revient régulièrement sur la table : les joueurs vont-ils devoir jouer dans des stades totalement vides ? Si l’optimisme n’est pas de mise quant à la réouverture des tribunes au public, des clubs commencent à trouver des parades plus ou moins loufoques pour rendre leurs tribunes plus vivantes. Le Borussia Mönchengladbach par exemple, propose d’accueillir dans son stade des supporters.....en carton.L’initiative provient du groupe de supporters « Fanprojekt Mönchengladbach », qui permet aux supporters de faire installer leur propre effigie en carton, contre environ 19 euros, là où ils s’asseyent habituellement dans le stade. Et le succès est au rendez-vous, près de 5000 « sosies » ont été commandés selon le site web du club. Même les joueurs du club semblent emballer par l’idée. « Au début, j’étais sceptique, je ne savais pas si cela aurait l’effet désiré. Mais ça rend plutôt bien, très proche de la réalité », a assuré Patrick Herrmann, milieu offensif de Mönchengladbach, au magazine Kicker. Pour rappel, une décision concernant la reprise de la Bundesliga devrait être prise le 23 avril à l'issue d'une réunion où l'ensemble des 36 clubs de première et deuxième division décideront du sort de la saison 2019-2020.