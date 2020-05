La Bundesliga plonge dans l'inconnu

Depuis maintenant deux mois, le monde entier vit une situation exceptionnelle avec la pandémie de Covid-19. Si l'Allemagne veut préserver une part de normalité en relançant la Bundesliga, de nombreuses scènes inédites sont déjà à prévoir.

Le huis clos généralisé et l'installation de panneaux à l'effigie des supporters dans le Borussia-Park de Mönchengladbach n'en sont que les premiers exemples. Si le football est sur le point de reprendre outre-Rhin, ce n'est en aucun cas le football que l'on a pu connaître avec la crise sanitaire. Et les doutes restent beaucoup plus nombreux que les certitudes.« Il n'y a aucune visibilité sur l'évolution de la contagion, la gestion de la quarantaine et des déplacements. De nombreuses questions sur l'adaptation des joueurs à ce contexte particulier persistent. C'est un plaisir de retrouver du football mais il faut le mettre à sa juste place quand on observe la réalité actuelle. » avoue Patrick Guillou, notre consultant.

« Tous les repères s'évaporent »



Le protocole sanitaire drastique mis en place pour rendre possible une reprise de la saison ne sera pas sans conséquence sur le spectacle proposé. Avant chaque match, les joueurs ont pour obligation de passer une semaine en quarantaine dans des hôtels privatisés. Une mesure qui change le quotidien d'habitude si millimétré d'une saison.

Sur la pelouse, chaque match va se dérouler dans une atmosphère inédite. « Tous les repères s'évaporent. Les comportements en match pourraient changer. Les joueurs vont-ils aller au contact comme avant ? Le footballeur aura aussi un devoir d'exemplarité et devra être responsable par rapport au reste de la société. Les joueurs vont jouer des matchs importants sans les supporters. Cette absence de pression extérieure pourrait avoir un impact sur les joueurs.» annonce Patrick Guillou qui se prépare à commenter « les matchs les uns après les autres. »

Une inactivité de plus de cinquante jours qui peut tout changer



Les efforts consentis par la DFL en accord avec le gouvernement pour relancer le football vont redistribuer les cartes dans une saison palpitante. Juste avant la trêve imposée, le Bayern Munich semblait avoir trouvé son rythme de croisière en prenant la tête du championnat devant un Borussia Dortmund accrocheur. Mais le fruit du travail hivernal sera-t-il récolté au printemps ? Là encore, difficile de se projeter pour Patrick Guillou. « Tout le monde est logé à la même enseigne. Il n'y a pas de réflexion sportive possible, le contexte ambiant est bien trop particulier. »

De nombreuses formations ont repris le chemin de l'entraînement collectif jeudi dernier. Une petite dizaine de jours pour rattraper une inactivité qui a duré cinq fois plus longtemps. L'heure est désormais venue d'anticiper le risque de blessure musculaire tout en participant à des matchs à haute intensité comme le Derby de la Ruhr prévu dès ce samedi. Pas une mince affaire.

Le Borussia Dortmund sera-t-il le même sans son Mur jaune ?



Dans un classement où il y a de l'enjeu à tous les étages, le spectacle s'annonce palpitant. Mais les nouvelles règles, qui ne sont pas encore toutes définies par les instances allemandes, notamment au sujet des cinq changements, pourraient jouer un rôle au moment de départager les 18 clubs de l'élite sur la ligne d'arrivée. « Le Bayern avait trouvé son niveau. Le club bavarois a quatre points d'avance sur Dortmund et cinq sur Leipzig qui restait sur une excellente dynamique. Pour espérer passer devant, le Borussia va devoir réaliser un sans-faute à domicile. Mais il faudra y arriver sans les 82 000 spectateurs habituels. Dans le bas du tableau, le Werder Brême est dans une situation compliquée mais peut-être que les deux mois sans la pression quotidienne du maintien ont fait du bien. » La preuve que même avec le retour du football, la situation est loin d'être idéale.

