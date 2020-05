La Bundesliga compte finir la saison à tout prix

#DFL-Mitgliederversammlung bekräftigt: Laufende Saison soll zu Ende gespielt werden – falls notwendig im Juli ➡️ https://t.co/AEEJrV0gJA pic.twitter.com/3cfC8TYJm3

Les cinq remplacements autorisés

Jeudi, les 36 clubs de Bundesliga et de Bundesliga 2 se sont rassemblés dans une assemblée générale par visioconférence. Au programme, la reprise des activités en Allemagne à partir de ce week-end. Et les représentants des clubs ont décidé d’approuver diverses mesures dans le cadre de cette reprise du championnat. L’une des principales mesures prises est que si la compétition ne peut pas être terminée avant le 30 juin, il sera possible de la jouer en juillet.Parmi les autres mesures approuvées, on apprend aussi qu’en cas de fin prématurée de la saison, il y aura un club champion et deux clubs relégués en deuxième division. Il sera aussi possible d’effectuer cinq changements durant un match, ce qui pourrait modifier considérablement l’approche tactique. La dernière mesure approuvée est la possibilité pour un club de changer de stade, pour des raisons de sécurité sanitaire. Des mesures inédites, mais qui semblent être nécessaires pour que la Bundesliga puisse reprendre sa vie (presque) normale.