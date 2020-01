Kingsley Coman (Bayern) sur le chemin du retour

Zurück im Lauftraining! 👏



Kingsley #Coman arbeitete heute an der Säbener an seinem Comeback! #FCBayern



👉 https://t.co/6k5IDZDZhG

— FC Bayern München (@FCBayern) 21 janvier 2020

Coman devrait être prêt pour la Ligue des Champions

Bonne nouvelle pour le Bayern Munich et tous ses supporters. L’international tricolore Kingsley Coman vient de reprendre la course alors qu’il était arrêté depuis le 11 décembre dernier à cause d'une déchirure de la capsule articulaire du genou gauche.Le préparateur physique Simon Martinello était à ses côtés pour suivre son évolution.La date du retour à la compétition de l’ancien Parisien n’a pas encore été fixée. Mais, il est possible qu’il reprenne l’entrainement collectif dans les prochains jours. Si tout va bien et qu’il n’y a pas de rechute, il devrait être opérationnel pour la reprise de la Ligue des Champions,