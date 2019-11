Kai Havertz, le prodige "normal"

Il va écouter Löw



Pour l’ancien Marseillais Rudi Völler, directeur sportif du Bayer Leverkusen, Kai Havertz est "un mélange de Michael Ballack and Mesut Özil". On a connu pire comparaison… Et ce n’est pas la seule. Outre-Rhin, le longiligne milieu de terrain de 20 ans, qui émarge à 1m89, ne cesse d’épater depuis ses débuts dans le championnat allemand, en octobre 2016. Il faisait d’ailleurs partie la saison dernière de l’équipe type de l’année, aux côtés de son coéquipier Julian Brandt. Qui, comme d’autres, lui prédit un grand avenir.De quoi attraper la grosse tête ? Pas le genre de la maison. "Ce n’est pas compliqué. J’ai toujours été élevé pour garder les pieds sur terre. J’ai appris de mes parents que l’arrogance et la prétention n’étaient pas des qualités souhaitables. Pourquoi un footballeur devrait être différent des autres ? On est des gars normaux, comme la plupart des gens", déclarait-il ainsi sur le site de la Bundesliga, avant de définitivement exploser lors d’un dernier exercice qu’il a terminé à la troisième place du classement des buteurs, avec 17 réalisations en 34 matches de championnat.Un total également atteint par le Serbe Luka Jovic, qui a depuis quitté Francfort pour le Real Madrid. Et le très convoité Havertz pourrait bien suivre le même chemin. Car le club merengue le suit de très près, tout comme six autres formations européennes de premier plan, selon Bild : le Bayern Munich, évidemment, ainsi que le Barça, Liverpool, Chelsea et les deux clubs de Manchester. Le prix demandé pour l’international allemand ? Près de 130 millions d’euros…Auteur de son premier but avec la Mannschaft le mois dernier en amical contre l’Argentine, le natif d’Aix-la-Chapelle, de retour dans le groupe du Bayer pour le déplacement périlleux à Munich samedi, va-t-il prendre son temps, et profiter à Leverkusen du fait de "jouer régulièrement, ce qui est le plus important pour un joueur comme lui" ? Ce conseil de son sélectionneur, le sage Harvetz a en tout cas promis de l’écouter attentivement, car Joachim Löw a "beaucoup d’expérience. Je ne me vois pas lui dire non."