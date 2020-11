Jusqu'où ira-t-il ? Le prix d'Erling Haaland ne cesse de flamber !

À ce rythme, la plus-value que va réaliser Dortmund lors d'une revente éventuelle d'Erling Haaland risque d'être monstrueuse. D'après les évaluations et calculs de l'Observatoire du Football CIES, la valeur du buteur norvégien passé par le RB Salzbourg a augmenté de 35 millions d'euros. Depuis le début de la saison ? Non, sur le mois d'octobre uniquement.

Une augmentation exponentielle pour celui qui a été récemment (et légitimement) désigné Golden Boy 2020. Sa valeur passe de 120 à 155 millions d’euros. Il s'agit d'ailleurs de l'augmentation la plus élevée parmi les joueurs des cinq principaux championnats européens. Le joueur, sous contrat avec le BvB jusqu’en 2024, disposerait d’une clause de départ de 75 millions applicable en 2022. On connaît certains clubs qui n'hésiteraient pas à les mettre malgré le contexte actuel délicat.

