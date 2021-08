Jude Bellingham sur sa lancée ?

Il y a un an, Jude Bellingham se préparait à fêter ses débuts en Bundesliga avec une passe décisive face à Mönchengladbach dès la première journée. Ce samedi, la titularisation du milieu de terrain dans le onze du Borussia Dortmund pour la journée inaugurale face à l'Eintracht Francfort ne fait même plus de débat. Le joueur de 18 ans est un des éléments les plus attendus de l'effectif de Marco Rose. Le joueur acheté 23 millions d'euros à Birmingham City l'été dernier a déjà justifié son prix. Le natif de Stourbridge a joué 46 matchs pour son premier exercice au Signal Iduna Park. Et il a convaincu malgré le départ de Lucien Favre. Cette semaine, Marco Rose, le nouvel entraîneur du BVB, a évoqué le statut de l'Anglais. Et il est déjà sous le charme. « J'aime la manière dont il joue au football. Je trouve que c'est un joueur agressif qui est capable de faire des choses incroyables pour son équipe tout en évoluant avec une maturité déconcertante pour un joueur de son âge », a-t-il confié au site officiel de la Bundesliga. Comme une preuve de plus que la saison 2021-2022 pourrait être celle de Jude Bellingham.

Une saison supplémentaire en Bundesliga pour franchir un cap

Le néo-international anglais reste sur une participation à l'Euro. Il est apparu à trois reprises durant la campagne européenne qui a vu les Anglais atteindre la finale du rendez-vous continental. Cette expérience pourrait avoir accéléré encore un peu plus son adaptation au très haut niveau. Jude Bellingham est attendu comme le principal atout du Borussia Dortmund au milieu de terrain. Malgré son jeune âge, il devrait avoir des responsabilités importantes. Ce contexte pourrait lui permettre de confirmer toute l'étendue de son talent en poursuivant son incroyable progression. Tout semble tellement facile pour lui que l'imaginer parmi les meilleurs milieux de terrain de Bundesliga ne parait pas insensé. Il a en tout cas les atouts pour. En restant en Allemagne malgré l'intérêt de clubs de Premier League, Jude Bellingham s'est donné les moyens pour y arriver et réussir une saison de la confirmation de haute volée.