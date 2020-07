Joshua Kimmich, l'homme à tout faire du Bayern

Pour le match amical de ce vendredi contre Marseille mais surtout pendant le Final 8 de la Ligue des Champions, le Bayern Munich va compter sur Joshua Kimmich. Comme toujours. Avec 47 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, il est le joueur de champ du Bayern Munich avec le plus de temps de jeu. Quand Niko Kovac était encore en poste ou après l'intronisation d'Hans-Dieter Flick, le joueur de 25 ans a été la pierre angulaire du projet de jeu bavarois. Il faut dire qu'il sait tout faire. Si Manuel Neuer se charge de faire les arrêts et Robert Lewandowski de marquer, tout le reste est dans le registre de Joshua Kimmich.

Un joueur, plusieurs postes Depuis 2015 et son arrivée de Leipzig, l'international allemand s'est illustré à trois postes : défense centrale, latéral droit et milieu récupérateur. Cette polyvalence, il en a fait sa marque de fabrique. A côté ou devant ses défenseurs, Kimmich est tellement fort qu'il est difficile de le définir par une fonction. A la construction ou à la récupération, le joueur munichois est incroyable. Ambidextre, il possède une technique incroyable. Jamais blessé et capable de répéter les efforts, il a un physique remarquable. Surtout, le natif de Rottweil possède un QI footballistique largement au-dessus de la moyenne. Il fait toujours le geste juste pour jouer ou pour faire jouer. Ses quatre buts et neuf passes décisives en Bundesliga cette saison le prouvent.

« Joshua Kimmich était le plus ennuyant » Il est capable de rayonner dans la bataille du milieu de terrain mais aussi d'éblouir avec une inspiration comme ce magnifique but inscrit contre le Borussia Dortmund dans un Klassiker décisif dans la course au titre. Sur les phases défensives avec un pressing efficace ou sur les phases offensives avec sa qualité de relance, Joshua Kimmich a la main sur le jeu bavarois dans son entièreté. Celui qui a déjà capitaine de la sélection allemande fait le lien entre les onze hommes sur et en-dehors du terrain. Leroy Sané en a parlé durant sa présentation. « Joshua Kimmich était le plus ennuyant. Il voulait m'appeler tous les jours pour savoir si tout se passe bien. » La preuve que même dans le vestiaire, l'Allemand maîtrise tout ce qu'il se passe. Une qualité importante pour les matchs décisifs à venir.