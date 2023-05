“J’en serai entièrement responsable si ça arrivait”, Thomas Tuchel prend sa part de responsabilité dans l'échec du Bayern

Après 11 ans de règne sans contestation sur la Bundesliga, le Bayern Munich pourrait bien chuter lors de cet exercice 2022-2023. 2e à deux points du leader le Borussia Dortmund avant la 34e et dernière journée, le club bavarois doit l’emporter à Cologne et espérer un faux pas des Marsupiaux contre Mayence. En conférence de presse d’avant-match, Thomas Tuchel est revenu sur la perspective d’un échec du Bayern Munich dans sa quête du titre ce samedi. Le technicien allemand, arrivé en mars dernier sur le banc munichois, prend sa part de responsabilité sur la saison ratée du Bayern Munich.

"Peu importe ce qui se passera à la fin, ce ne sera pas une saison réussie"

"J’en serai entièrement responsable si ça arrivait. Personne ne m’en dissuadera non plus. Cela a toujours été mon approche. Dès que je suis sur la touche, je suis aux commandes. Je n’ai aucun message à envoyer au Borussia Dortmund. Nous avons assez foiré. Ce ne sera pas une saison dont nous sommes satisfaits. Peu importe ce qui se passera à la fin, ce ne sera pas une saison réussie. Nous devons terminer cette course, peu importe ce qui se passe dans le même temps."