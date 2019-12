Javi Martinez (Bayern) indisponible six semaines

Déjà privé de Thiago Alcantara, le Bayern de Munich va devoir composer sans un autre de ses milieux de terrain défensifs pendant quelques temps. Ce samedi, à l’occasion du match de championnat contre Wolfsburg (2-0), Javi Martinez a été touché à la cuisse. Et il ne s’agit pas que d'un simple coup. Au coup de sifflet final, Hansi Flick, le coach de l’équipe munichoise, a parlé de blessure « sérieuse » pour l’ancien international espagnol.

Javi Martinez n'est pas en réussite cette saison

« Malheureusement, Javi Martinez ne sera pas disponible avant un long moment. Il a eu un souci musculaire et sera à l’arrêt pendant six semaines », a indiqué avec amertume Flick en conférence de presse. Ce n’est pas la première fois que Javi Martinez se retrouve sur le flanc cette saison à cause d’un souci physique. Il avait été arrêté en octobre dernier pour le même type de blessure. Rarement utilisé par Niko Kovac, le précédent entraineur des champions d’Allemagne, l’ex-joueur de Bilbao ne compte que 11 apparitions en Bundesliga en 2019/20.