J-C Sabattier : « Dortmund, l’équipe à battre »

Qui sera le grand favori ?

Contrairement aux autres saisons, ce n’est pas forcément le Bayern Munich qui ressort dans le rôle du grand favori pour le titre. Il y a eu une intersaison monstrueuse réalisée par Dortmund, confirmée à l’occasion de la Supercoupe, sans les recrues phares (Hazard, Brandt). Le groupe concocté par Dortmund autour de Lucien Favre est ultra solide. Dortmund se positionne clairement comme le favori au titre cette saison. A mon sens, il ne faudra pas oublier le Bayern Munich. Pour le moment, le Mercato de l’intersaison n’est pas à la hauteur de ce qui avait été annoncé un peu maladroitement par Uli Hoeness en début d’année lorsqu’il déclarait que tout le monde va être surpris des recrutements qui seront faits en été.

A l’arrivée, ce n’est pas du tout le cas. Il y a eu des événements défavorables et on pense à la blessure de Leroy Sané. Le Bayern va se retrouver sur un nouveau challenge au-delà des sept titres de suite acquis. Il faudra voir dans quelle mesure, et avec un groupe d’une vingtaine de joueurs, le Bayern va pouvoir révéler son esprit d’équipe qui a pu manquer la saison dernière. Sur le papier, Dortmund va être l’équipe à battre…

Quelles équipes pour jouer les outsiders ?

Ce Mercato d’été a été hyper intéressant à tous les niveaux parce qu’on rentre dans une nouvelle dimension de la Bundesliga avec le nouveau contrat télé à plus d’un milliard d’euros qui apporte une manne supplémentaire à toutes les équipes. Parmi les outsiders, on ne peut pas s’empêcher de penser à Leipzig même si les matchs de préparation n’ont pas été probants. Avec l’arrivée de Julian Nagelsmann qui sera là avec toutes ses ambitions et avec un Mercato plutôt bon. On pense notamment à l’arrivée du Parisien, Nkunku. Il faut savoir que cette équipe a la particularité d’avoir plus de joueurs français que de joueurs allemands dans l’effectif. La question sera de savoir dans quelle mesure cette équipe sera capable de « matcher » sur l’ensemble des tableaux.

On peut également penser au Bayer Leverkusen et au Borussia Monchengladbach qui a pas mal de choses à se faire pardonner. Gladbach a perdu notamment Thorgan Hazard et s’est renforcé avec l’arrivée sur le banc de Marco Rose, l’ancien de Salzburg. On notera l’arrivée prometteuse de Marcus Thuram. Schalke ? C’est encore assez confus. Il y a l’arrivée de David Wagner sur le banc. C’est un coach de qualité mais qui n’a pas une énorme expérience. Il revient d’une d’expérience mitigée avec Huddersfield après une bonne saison. Il y a un contexte politico-sportif du côté de Schalke qui est encore trop instable pour se dire que cette équipe peut atteindre le Top 5 de la Bundesliga. Il faudra avoir un œil sur Francfort aussi. Il y aura aussi la surprise traditionnelle.

Le joueur français à suivre...

Du côté de la colonie française en Bundesliga, on notera qu’il y a un record qui est battu cette saison et il peut encore grossir avant la fin du Mercato. J’aurais un œil particulier sur ce que va réaliser Moussa Diaby au Bayer Leverkusen. Il a fait une phase de préparation impressionnante. Sur un côté, il va apporter de la vitesse et aura du temps de jeu. Il est ciblé par le Bayer depuis longtemps. Cette équipe a cette capacité à faire grandir des talents. On pense à Havertz, à Julian Brandt… Ils sont dans cette perspective avec Diaby. On peut évoquer Nkunku également. Il va retrouver Augustin à Leipzig. Il va retrouver des joueurs qu’il connaît. Il arrive dans un cadre et environnement rassurants. Il aura une carte à jouer même si la concurrence sera énorme. Le troisième joueur français à suivre sera bien sûr Marcus Thuram. Il m’a quand même bluffé. Il est là depuis à peine un mois. Son entente avec Pléa est déjà top. Malgré sa jeunesse et relative expérience au plus haut niveau, il arrive sans complexe. On l’a d’ailleurs vu en Coupe d’Allemagne. Il y a une vraie confiance. Thuram est puissant et rapide.

La recrue phare de l’été...

J’ai envie d’avoir un œil attentif sur ce que va réaliser Thorgan Hazard à Dortmund. Il franchit un cap cette saison. Il est extrêmement talentueux. Au sein d’un secteur offensif incroyable à Dortmund, on aura l’opportunité de mesurer cette capacité qu’aura Thorgan Hazard à franchir un palier supplémentaire. Je ne dirais pas qu’on attend de lui qu’il arrive au niveau de son frère dès cette saison mais c’est un joueur tellement intéressant. Entouré comme il va l’être à Dortmund, je pense que ce sera le joueur à suivre cette saison. La concurrence sera ultra intensive comme l’a déclaré Lucien Favre. Hazard part dans la position de numéro un sur le côté gauche mais la jeunesse est derrière avec Jacob Bruun Larsen par exemple.

Le joueur à suivre de la saison...

On en a beaucoup parlé la saison dernière. Là, il engrange de l’expérience. Il va battre le record de nombre de matchs joués à son âge. Je pense bien sûr à Kai Havertz. C’est vraiment une merveille à voir jouer. Il est resté à Leverkusen car il est extrêmement bien entouré et conseillé. Sa prochaine destination sera vraisemblablement le Bayern Munich dès la saison prochaine, voire dans deux ans. Il est tout jeune et a encore besoin de se parfaire. Il y a la Ligue des Champions qui arrive et qui va lui permettre de démontrer ses qualités. Il a tellement de talent et s’il arrive à dépasser la nonchalance de sa jeunesse, on va vraiment le voir exploser. Ce n’est pas pour rien qu’il est ciblé par les plus grands d’Europe.