Ishak Belfodil accuse Hoffenheim : « Ma carrière a été mise en danger »

Ishak Belfodil en veut à Hoffenheim. Blessé au genou en fin de saison dernière, l'attaquant international algérien accuse le club allemand d'avoir mis sa carrière en danger par négligence. Bien que touché au ligament croisé et au ménisque, les médecins de la formation du Bade-Wurtemberg avaient alors assuré qu'une opération n'était pas nécessaire. « J'ai travaillé durant l'intersaison sans prendre de jour de congé. Comme j'étais apte selon les médecins, il était naturel pour moi de jouer et d'aider l'équipe », explique le joueur de 27 ans au quotidien Bild. Apparu à cinq reprises en championnat au début de l'exercice en cours, l'ancien joueur de l'Inter Milan avait finalement subi une opération, sans accord de son employeur. L'ancien Lyonnais dit alors n'avoir pas eu de contact avec les responsables du club. « Quand ni l'entraîneur ni personne de la direction du club n'a jugé nécessaire de me saluer ou de me poser des questions, je n'ai pas voulu me déranger et je suis allé à Paris voir mes médecins. »

Ishak Belfodil : « Je n'ai plus confiance »

Malgré un contrat courant jusqu'en 2022, Ishak Belfodil, auteur de 16 buts en Bundesliga la saison dernière, parle désormais ouvertement d'un départ. « Des pressions ont été exercées jusqu'à la veille de l'opération pour qu'elle n'ait pas lieu... Je n'ai plus confiance. Pour moi, la base d'une collaboration réussie n'existe plus. » Interrogé par Bild, le directeur sportif d'Hoffenheim, Alexander Rosen, s'inscrit en faux contre les déclarations du joueur, arrivé du Standard Liège contre 5,5 millions d'euros à l'été 2018. « Toutes les étapes du traitement médical ont été appliquées conformément aux normes médicales les plus élevées, comme pour chaque blessure de l'un de nos joueurs, d'un commun accord et en étroite coordination avec Ishak. Nous avons tous un intérêt commun à une guérison rapide et complète et souhaitons le meilleur à Ishak », a déclaré le dirigeant.